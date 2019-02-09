Tütün politikası: Çiftçiye yoksulluk, şirketlere teşvik, içene ceza

Son yıllarda tütün ürünlerinin kullanımının arttığına dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği, Türkiye’nin yeni tütün kontrol politikasının 'çiftçiye yoksulluk, şirketlere teşvik, tütün yöneticilerine terfi ve içene ceza' ile şekillendiğini vurguladı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kapalı alanlarda dumansız hava sahasını yasal olarak ortadan kaldıracak “Sigara İçme Odaları” benzeri mekânlar oluşturulacağını ifade etmesinin birey ve toplum sağlığı açısından kabul edilemez olduğunu vurgulayan TTB, siyasi iktidarın tutumunun tütün kontrolü politikalarından vazgeçildiğini düşündürmekte olduğunu dile getirdi.

TBB açıklamasında “Tütün kullanımın yaygınlaşması tütün şirketlerinin patronlarını zengin ederken, halkı yoksullaştırmaktadır. Tütün kullanımı için yapılan bireysel harcamalar bir tarafa, tütünün yol açtığı devasa sağlık sorunlarının tedavisi için yapılan kamusal sağlık harcamaları, özellikle ülkemiz gibi sağlık bütçesi kısıtlı ülkeler için katlanılamaz bir yük oluşturmaktadır” denildi.

Türkiye’de son yıllarda sigara ve nargile başta olmak üzere tüm tütün ürünlerinin kullanımının arttığına dikkat çeken TTB’nin açıklamasında, “Çünkü Türkiye’nin yeni tütün kontrol politikası ‘Tütün Çiftçisine Yoksulluk, Tütün Şirketlerine Teşvik, Tütün Yöneticilerine Terfi, İçene Ceza’ biçiminde şekillenmiştir. Bu yeni politika nedeniyle, imzalanan uluslararası sözleşmelerin aksine, Ticaret Bakan Yardımcılığı görevine ulusötesi tütün firmalarından birinin yöneticisi atanırken, ülkemizde yaşayan herkesin sağlığını korumakla yükümlü Sağlık Bakanı tütün endüstrisinin politikalarına uygun biçimde ‘Sigara İçme Odaları’ önermektedir” ifadesine yer verildi.

Açıklamada “TTB olarak, yetkilileri sigara kullanmayı artıran her türlü girişimden vazgeçmeye çağırıyoruz. Herkesi, kapalı ortamlarda sigara içmemeye özen göstermeye, çocukları sigara içilen ortamlardan uzak tutmaya ve sigarayı hayatımızdan çıkarmaya davet ediyoruz” denildi.

