‘Tutukluluğa devam’ kararı verilen ABD’li rahip: FETÖ, inancıma hakaret

ABD’nin iadesini istediği tutuklu ABD vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Brunson’un tutukluluğunun devamına karar verdi.

Darbe girişiminin ardından eşi Norine Lyn Brunson’la gözaltına alınan rahip, 9 Aralık 2016’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Norine Lyn Brunson ise serbest bırakılmıştı.

Andrew Craig Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek‘ten 15, ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmişti.

'SABIKAM YOK'

Mahkeme başkanı, duruşmanın başında rahibe “Türkçe biliyor musunuz?” diye sordu. Brunson’un cevabı “Az biliyorum” oldu. “Savunmanızı Türkçe mi yapacaksınız?” sorusuna ise Brunson “Türkçe yapacağım. Anlamazsam sorarım” diye yanıt verdi.

Mahkeme başkanı, yeminli iki bilirkişinin salonda bulunduğunu hatırlattı.

İzmir’de ikamet ettiğini, sabıkasının olmadığını ve doktora yaptığını anlatan rahip, iddianamede geçen İspanya ve Almanya vatandaşlıklarını reddetti, yalnızca ABD vatandaşı olduğunu söyledi.

'SUSMA HAKKI'NI KULLANMADI

Kimlik tespitinden sonra iddianamenin okunmasına geçildi. 45 dakika süren özet okumadan sonra mahkeme başkanı, sanık Brunson’a savunma yapmadan önce susma hakkını kullanabileceğini, savunma için ek süre isteyebileceğini hatırlattı.

Brunson, “Savunmamı şimdi yapmak istiyorum” diyerek konuşmaya başladı.

'FETÖ, İNANCIMA HAKARET'

‘Tanrının hizmetlisi’ olduğunu, 1993’te eşiyle Türkiye’ye taşındıklarını söyleyen rahip şunları anlattı:

“Tek gelme nedenim, İsa Mesih’i anlatmak ve ona öğrenci yetiştirmekti. 2000’de İzmir’e taşındık ve Yeniden Doğuş Kilisesi’ni açtım. Yanlış hiçbir şey yapmadım. Devlet bizi her zaman izledi. Türkiye aleyhine hiçbir şey yapmadım. Tam tersine Türkiye’yi seviyorum. 25 senedir Türkiye için dua ediyorum. Masumum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. İddiaların ve suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu faaliyetlere katılmadım. FETÖ, benim inancıma bir hakaret. Ben Hristiyan bir din adamıyım. Ben İslami bir harekete katılmadım. Ben İsa Mesih’e öğrenci yetiştirmek istiyorum. Benim inancım ve mezhebim böyle bir şey kabul etmezdi.”

Bu sırada araya giren mahkeme başkanının “Mesajlarında bahsettiğin tek adamdan kastın kimdir?” sorusuna ise Brunson, “Benim dediğim şey aslında CHP’nin dediği. Türkiye’de CHP, MHP, AK Parti’yi tek bir kişi yönetirse” diye yanıt verdi.

İfadesinde, ‘FETÖ’nün Ege Bölgesi imamı’ firari Bekir Baz’ı tanımadığını ve irtibatının olmadığını da belirten Brunson, “Terör örgütü PKK ile de irtibatım yok. PKK’lıların yurt dışına çıkışına yardım etmedim. 13’üncü kabile ve Kürtler’in kutsal olduğu yönündeki ifadelere gelince, 2 yüksek lisansım var, doktoram var. Ben bu inancı duymadım. Kürtler için Kürdistan kurmak istemem, tamamen yalandır. Casusluk ve istihbaratçılık yapsam ve yakalansam bu lekedir kiliseye. Türkiye’nin toprak bütünlüğünden yanayım” dedi.

Brunson, Suruç’a, bu bölgeye gelen mültecilere Hristiyanlığı anlatmak, tebliğ görevinde bulunmak için gittiğini, sadece Kürtler ile değil; Arap ve Türkmenler ile de görüştüğünü söyledi. Brunson, ayrıca şifreli haberleşme programları ‘ByLock’ ve ‘Eagle‘ı kullanmadığını da ekledi.

ABD'Lİ YETKİLİ: DAVA SİYASİ

Duruşma sürerken, davayı takip etmek için İzmir’e gelen ABD’li yetkililerden Sam Brawnback basın mensuplarına şunları söyledi:

“Bunun bir siyasi dava olduğunu düşünmüyoruz. Bu, bir din özgürlüğü davası. Türkiye’nin tarihinde de din özgürlüğü önemli yer kaplıyor. Brunson’un suçsuz olduğunu düşünüyoruz. Bir an önce serbest bırakılacağına inanıyoruz. Ankara’ya Türk yetkililerle görüşme yapmak üzere gidiyorum. Bütün Amerika, bu davaya kilitlendi. Başkan, başkan yardımcısı, Amerikan halkı. Herkesin dikkati bu davada.”