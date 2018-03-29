Tutuklu Yunanistan askerleriyle ilgili yeni gelişme

Edirne'de sınırı geçtikleri için tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin tutukluluk hallerine yapılan itiraz reddedildi.

Meriç bölgesinde, sınırı yanlışlıkla geçtikten sonra Türkiye tarafında gözaltına alınan iki Yunanistan askeri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel, Edirne Adliyesi'ne gelerek Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne müvekkillerinin tutukluluklarına itiraz ile tahliye taleplerini içeren dilekçelerini sundu. Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan incelemenin ardından itiraz kabul edilmeyerek, askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.