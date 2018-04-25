Tutuklu Yunan askerler için karar verildi

Sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 1 Mart'ta alıkonulduktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluluk hali, 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce değerlendirildi.
Yunan ordusu askerlerinin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel, duruşmada askerlerin tahliyesini talep etti.
Duruşma sonunda hakimlik, askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, askerlerin Yunanistan'daki darbeci askerlerle takasını önermiş, bu öneri Yunanistan'ın tepkisini çekmişti.