Tutuklu PSAKD üye ve yöneticilerinin davası bugün görüldü

Erzincan'da yaklaşık 5 aydır tutuklu olan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yönetici ve üyelerinin davası bugün görüldü.

Aralarında Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Erol Yeter'in ve PSAKD üyelerinin bulunduğu 16 yurttaşın davası bugün Erzincan'da polis okulunda görüldü.

Duruşma esnasında yüzlerce yurttaş polis okulunun önünü doldurdu. Dava öncesinde bir çok Alevi kurumunun temsilcisinin ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ni farklı illerden gelen il yöneticilerinin katıldığı bir basın açıklaması düzenlendi.

Erol Yeter, Murat Demiray ve Alican Sünbül'ün tutukluluğunun devamına karar verilirken, daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan üç kişi ile birlikte bugün de 10 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanların aileleri ve yakınları Erzincan Cezaevi'nde bekliyor. Sonraki dava Aralık ayında görülecek.

PSAKD üyeleri "Halkı kin ve nefrete teşvik etmek", "Terör örgütü üyeliği, örgüt propagandası ve yardım ve yataklık" gibi iddialarla yargılanıyor.