Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş TRT'de konuştu

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın 10 dakikalık seçim konuşması TRT'de yayınlandı.

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT Haber'de 10 dakikalık seçim konuşması yaptı.

"Siyasi tarihimizdeki kara lekelerden biri olarak anılacak bu seçim kampanyasında maalesef ki sizlere Edirne F Tipi'nden sesleniyorum. 20 ayı aşkın süredir hukuksuz şekilde burada tutuluyorum" diyerek konuşmasına başlayan Demirtaş, "Hala burada tutulmamın tek nedeni AKP'nin benden korkmasıdır" dedi.

'İFTİRA ATMAYI MERTLİK SANIYORLAR'

Konuşmasında, kendisine yöneltilen suçlamaların dayanaksız olduğunu ve hukuksuzca cezaevinde tutulduğunu vurgulayan Demirtaş, "Benim burada elimi kolumu bağlayıp, meydan meydan dolaşarak bana iftira atmayı mertlik sanıyorlar. Hakkımda tek bir mahkumiyet kararı bile yokken, beni suçlu ilan ederek hem anayasayı ihlal ediyor, hem de kamuoyunu yanlış yönlendiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Sözlerini "Bu zorbalık, bu hukuksuzluk benimle sınırlı olsaydı bunları dile getirmeyi çok da gerekli görmezdim" diyerek sürdüren Demirtaş, "Ama sizler bu tür zorbalık ve hukuksuzluklarlı hergün yaşıyor veya çevrenizde yaşandığını görüyorsunuz. Bu zulmün mağdurusunuz zaten. Hayatınızın her anının büyük bir trajediye dönüştüğünü görüyor ve duyuyorum" şeklinde konuştu.

'KUTUPLAŞMA ÜRKÜTÜCÜ BOYUTLARDA'

Selahattin Demirtaş'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

- Toplumun tamamını esir almaya çalışan derin bir umutsuzluk, korku ve karamsarlık var. Kamplaşma, kutuplaşma ve gerilim ürkütücü boyutlara ulaştı. Komşu komşudan, kardeş kardeşten korkar hale geldi.

- AKP yönetimi saraylarda, köşklerde, villalarda lüks içinde gününü gün ederken milyonlarca yurttaşımız ekmeğe muhtaç hale getirildi.

- Siyasi çıkarları uğruna içeride ve dışarıda ölümü kutsayan savaş politikaları evlatlarımızın canı pahasına sürdürülüyor.

'DÜNYANIN GERİ KALANI DEMOKRASİ YOLUNDAYKEN...'

- 24 Haziran seçimlerinde oldukça kritik bir kavşağa gelmiş olan ülkemizin bundan sonra hangi istikamate doğru yol alacağına sizler karar vereceksiniz. Tercihinizi AKP ve Erdoğan'dan yana kullanmanız halinde bundan sonra ülkenin tamamının kaderi tek bir kişinin iki dudağı arasında olacak. Yasama, yargı ve yürütme güçlerinin çok önemli yetkileri tek bir kişide toplanmış olacak.

- Dünyanın geri kalanı demokrasi yolunda ilerlerken Türkiye çağdışı bir yönetim anlayışıyla yalnızlaşacak. Otoriter, baskıcı, demokrasiden kopmuş bir ülkeye dönecek. Cumhuriyetin artısıyla eksisiyle bütün demokratik kazanımları bir gecede ortadan kaldırmış olacak.

'BUGÜN YAŞADIKLARIMIZ SADECE FRAGMAN'

- Bugünlerde yaşadıklarımız tek adam rejiminin sadece fragmanıdır. Filmin asıl korkunç bölümü başlamadı bile. İşte 24 Haziran'da bu korku atmosferinin başlayıp başlamayacağına siz kendi oylarınızla karar vereceksiniz.

- Bu karanlık tablo karşısında umutsuzluğa, korkuya yılgınlığa düşmeye gerek yok. Sonu belirsiz bir karanlık tünele girmeden önce önümüzde ciddi bir fırsat var. Bu fırsatı hep birlikte doğru değerlendireceğiz. Ve göreceksiniz ülkemizi bu uçurumun kenarından çekip alacağız.

'MUTLAKA SANDIĞA GİDİN'

- 24 Haziran'da sandığa atacağınız zarfın içine demokrasi isteğinizi gösteren iki pusulayı HDP ve Demirtaş oylarını koyun ve gerisini bize bırakın. Seçim akşamı sandıklar açıldığında görün o parmağını sallayan, damarları çıkana kadar bağıran sahte kabadayılar ne hale geliyor. Kendini dünya lideri zanneden bu üçüncü sınıf kasaba politikacılarına güzel bir ders verme fırsatını kaçırmayın. Bu nedenle mutlaka sandığa gidin. Oyunuzu kullanın ve sandıklara sahip çıkın.

- Ben buradan en çok da kadınlara ve gençlere güvenerek aday oldum. Benim buradaki imkanlarım çok kısıtlı. Yüksek güvenlikli bir hücrede oturuyorum ama biliyorum ki benim adıma seçim kampanyasını sizler inançla, coşkuyla sürdürüyorsunuz.

- Beni değil 20 ay 20 yıl daha hücrede tutsalar bile zulme boyun eğmeyeceğim. Barış için, demokrasi ve özgürlükler için burada sizler adına direnmeye devam edeceğim. Bizi hapisle, hücreyle, ölümle korkutacaklarını zannedenler kendi gölgelerinden korkar hale geldiler.

'TEK ADAM DEĞİL, ÇOK İNSANIZ'

- Biz tek adam değil çok insanız. Bu kadar çok insan bir tek adamdan korkacak değiliz. Biz hep birlikte ülkemizin, çocuklarımızın yarını için yürek yüreğe verip düze çıkacağız. Bizi idamla tehdit edenlere boyun eğmeyeceğiz. 24 Haziran'da sandığa atacağınız zarfın içine korkuyu değil geleceğe yazılmış umut dolu mesajınızı koyun. "Bir oy HDP 'ye bir oy Demirtaş'a" deyin. Karanlığa, korkuya, kabusa değil aydınlığa, umuda, huzura güvene ve barışa şans verin.

- Cezaevinde yaptığım konuşmanın birinci bölümünü bitirmeden önce TRT 'yi de adaletsiz ve haksız uygulamalarından dolayı eleştirdiğimi, bunları yapan yöneticilere hakkımızı helal etmediğimi bununla birlikte TRT'nin bütün emekçilerini de saygıyla selamladığımı ve bu adaletsizlikte onların rolünün olmadığını belirtmek istiyorum.