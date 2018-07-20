Tutuklu CHP Milletvekili Erdem kurultay için imza verdi

'FETÖ' davası kapsamında 29 Haziran'dan bu yana tutuklu yargılanan CHP Milletvekili Eren Erdem, olağanüstü kurultay için imza toplayan CHP içerisindeki muhaliflere destek verdi.

Partideki muhalif grubun içinde yer alan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Erdem'in Silivri'den gönderdiği mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Şu ana kadar onbinlerce kitabım için imza attım, memlekette pek bir şey değişmedi. Fakat dün olağanüstü kurultayımızın toplanması için verdiğim bir imza, değişimi ve umudu yeşertmeye katkı verecek. Silivri'de ben çok iyiyim. Çünkü haklıyım. Türkiye'nin her yerinde herkesin iyi olması için mücadeleye hız kesmeden devam."

