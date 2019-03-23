Tutuklu avukatlardan açlık grevini sonlandırma kararı

İstanbul Barosu, Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatlar Selçuk Kozağaçlı, Aycan Çiçek, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu ve Aytaç Ünsal'ın 59 gündür sürdürdükleri açlık grevini sona erdirdiklerini açıkladı.

Barodan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Meslektaşlarımız Açlık Grevine Son Veriyorlar

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu ile Av. Selçuk Kozağaçlı arasında bugün Silivri Cezaevinde yapılan görüşme sonunda tutuklu meslektaşlarımız tarafından yürütülen açlık grevlerine son verilmesi kararı alınmıştır. Meslektaşlarımız İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hafta içinde başlayan yargılamalar sürecinde kendilerine destek veren bütün Barolara ve diğer hukuk kurumlarına teşekkür ettiklerini iletmektedirler. Açlık grevleri ile amaçlanan 'Hukuksuzluğun deşifre edilmesi' amacına ulaşılmış olduğu ancak gelinen noktada mahkeme kararıyla ortaya çıkan yeni tablonun da ayrıca değerlendirilmesi gereken yeni bir aşamayı oluşturduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile ortaya çıkan yeni hukuksuzluklarla mücadele konusunda Baroların ve hukuk kurumlarının verecekleri mücadeleye inanç beslemenin bir uzantısı olarak açlık grevlerinin sonlandırılması kararı alınmıştır.

İstanbul Barosu soruna birlikte omuz verdiği Barolar ile birlikte meslektaşları için yaptığı mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.