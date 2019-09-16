Tutuklu askeri okul öğrencilerinin anneleri AKP binası önünde oturma eylemi başlattı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan askerli okul öğrencilerinin anneleri, AKP İstanbul İl Binası önünde oturma eylemi başlattı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan askerli okul öğrencilerinin anneleri, AKP İstanbul İl Binası önünde oturma eylemi başlattı.

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, bugün sabah saatlerinde AKP İstanbul İl Binası önünde bir araya gelen 15 anne, AKP'li bir yetkiliden yanıt alana kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

Annelerden Ayten Güleşçi, “Bugün itibarıyla AK Parti İstanbul il binası önünde oturma eylemine başladık. Fakat bize müdahale ediliyor. Basın açıklaması yapmamız engellendi. Biz hakkımızı, özgürlüğümüzü istiyoruz. Karşımızda bir yetkili istiyoruz. Bizim tek talebimiz çocuklarımızın artık özgür bırakılması. Sesimiz duyulsun. Yetkililer gelene kadar burada oturmaya niyetliyiz" dedi.