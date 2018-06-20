Tutuklanan kepçe operatörünün eşi: Gerçek cani saklanıyor, gariban tutuklandı

Ayakları ve kuyruğunun kesilmesi sonrası alındığı ameliyatta hayatını kaybeden yavru köpeğe ilişkin soruşturmada kepçe operatörü tutuklanmıştı. Kepçe operatörünün eşi olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Gerçek cani saklanıyor! Delil olmadan sadece orada çalıştı diye gariban tutuklandı' dedi.

Sakarya’nın Sapanca İlçesi’nde iş makinesi ile yavru köpeğin patileri ve kuyruğunun kesilerek ölümüne yol açma iddiasıyla tutuklanan İ.M.’nin avukatı, tutukluluğa itiraz etti.

Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, greyder operatörü İ.M.’nin avukatı yaptığı açıklamada, “Bu aile de hayvanları seven, hayvan besleyen bir aile. Şu an için yargıya intikal eden bir konuyla ilgili konuşmak doğru değil ancak biz tutuklamaya gerekli itirazı yaptık” dedi.

İ.M.’nin eşi T.P.M. ise Facebook’ta tutuklamanın haksız olduğu ve gerçek failin bulunması gerektiği yönünde ifadelerin bulunduğu bir mesaj paylaştı. Mesajda özetle şu tür ifadeler yer aldı: