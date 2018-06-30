Tutuklanan Eren Erdem'den ilk mesaj: Kendime ketıl aldım

CHP eski milletvekili Eren Erdem, dün tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından mesaj gönderdi.

"Silahlı terör örgütüne yardım", "gizli tanığı deşifre etmek", "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" gibi iddialarla tutuklanan eski CHP milletvekili Eren Erdem, cezaevinden mesaj yolladı.

Erdem’in Twitter hesabında yayınlanan mesajda, ”Silivri'den herkese selamlar... Moralim son derece iyi... Koğuşa geçince ilk işim kendime kettle aldım. Geçmişte Silivri zindanları yıkılmıştı, inanıyorum ki yine yıkılacak... Beni unutmayın" ifadesi yer aldı.

"Silivri'den herkese selamlar...Moralim son derece iyi...Koğuşa geçince ilk işim kendime kettle https://t.co/JVDLagGAOAçmişte Silivri zindanları yıkılmıştı,inanıyorum ki yine yıkılacak...Beni unutmayın...Eren Erdem" — Eren Erdem (@erenerdemnet) 29 Haziran 2018

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkartılan yakalama kararı üzerine dün (28 Haziran 2018) gözaltına alınmış, bugün çıkarıldığı mahkemece de tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.