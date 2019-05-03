Tutuklanan Ayşe öğretmenden mesaj var: Çocuklar ölmesin diyenler kazanacak

Beyaz Show adlı programda 'Çocuklar ölmesin' dediği için tutuklanan öğretmen Ayşe Çelik, 'Çocuklar ölmesin diyenler kazanacak' dedi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, “Çocuklar ölmesin” dediği için hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik'i cezaevinde ziyaret etti.

Cezaevinde görüştüğü Çelik'e ilişkin izlenimlerini paylaşan Topal, "Görüştüğümde, morali iyiydi, sağlığı yerindeydi. Herkese de selamları da vardı. 'Ben yine çocuklar ölmesin' demeye devam edeceğim. 'Çocuklar ölmesin' dediğim için beni mahkum edenler utansın. Ben de bunu söylüyorum" ifadesini kullandı.



Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, yaptığı görüşmede, öğretmen Ayşe Çelik'in kendi el yazısıyla yazdığı notu ve Nâzım Hikmet'in bir şiirini paylaşan Topal, Çelik'in notundaki şu ifadeleri paylaştı: "Nâzım Hikmet'in dediği gibi, eğer hak haksızlıktan yüce / Sevgi nefretten üstün / Aydınlık karanlıktan güçlüyse / Çaresi yok usta biz kazanacağız / Çocuklar ölmesin diyenler kazanacak."