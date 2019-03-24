TUS'ta rekor kırıldı: Bugüne kadar alınan en yüksek puan

Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) sonuçları dün açıklandı. Türkiye birincisi olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Kurtuluş Öz, 79.6 puan alarak TUS'ta bugüne kadar alınmış en yüksek puanı elde etti.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları dün açıklanırken, bir ilk yaşandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi olan Kurtuluş Öz, bugüne kadar elde edilen en yüksek puanı aldı.

DHA'da yer alan habere göre TUS birincisi olan Kurtuluş Öz, TUS'ta geçen yılki 79.41'lik rekoru kırarak 79.69 puan aldı. Öz, "Dördüncü sınıftan itibaren düzenli gidip geliyordum okula ve her gün düzenli tekrar yapıyordum. Beşinci yıldan itibaren de TUS'a yönelik çalışmaya başladım. 1.5 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak benim için de güzel bir sürpriz oldu. Açıkçası ben de birincilik beklemiyordum" dedi.