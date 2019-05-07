TÜSİAD’dan 'seçim' açıklaması

TÜSİAD, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’da seçimlerin tekrarlanmasına yönelik kararına ilişki kısa bir açıklama yaptı.

TÜSİAD, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi sonrası sosyal medya üzerinden kısa bir açıklama yaptı.

TÜSİAD'ın açıklamasında, “31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir" ifadeleri yer aldı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, TÜSİAD'ın bu açıklamasına ilişkin, "TÜSİAD, YSK’nın yetkilerine sahip bir kurum değil fakat TÜSİAD sürekli kaygılanmakla meşgul bir kurum. Her ne siyasi tartışma olsa kutuplaşmaktan, kaygıdan bahsediyor” dedi.