TÜSİAD'dan İmamoğlu'na ziyaret: İş alemi, inanç dünyası kimse dışarıda bırakılmayacak...

TÜSİAD heyeti, 23 Haziran seçimleri sonrası Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, İstanbul'un kalkınmasında yer almak istediklerini söylerken, Ekrem İmamoğlu ise, İstanbul'da iş alemi, inanç dünyasıyla hiçbir kişiyi dışarıda bırakmadan kapsayıcı bir anlayışla hareket edeceklerini dile getirdi.

TÜSİAD heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyarette TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Başkan Yardımcıları Murat Özyeğin ve Bahadır Balkır ile Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden sonra TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve İmamoğlu, gazetecilere açıklamada yaptı.

'İSTANBUL'UN KALKINMASINDA YER ALMAK İSTİYORUZ'

​TÜSİAD heyeti olarak yeni seçilen belediye başkanına tebrik ziyaretinde bulunduklarını belirten Kaslowski, İstanbul'un Türkiye ekonomisinin üçte birinden fazlasını temsil ettiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli bir yeri var. Biz de TÜSİAD olarak çalışma gruplarımızla ve bütün gönüllü arkadaşlarımızla beraber İstanbul'un kalkınmasında yer almak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Sayın Başkanımızın da ortaya koymuş olduğu şeffaf yönetim tarzıyla kurumsallaşmaya yönelik olan adımlarının da ülke kalkınmasında çok önemli bir rol oynayacağından şüphemiz yok. Başkanımıza hayırlı olsun" dedi.

'İŞ ALEMİ, İNANÇ DÜNYASI...'

"İstanbul'un bu süreçteki tanımımızla en önemli karakterinin her alanda seferberlik olduğunu düşünüyoruz. Bu manada bize her kurumun, her birimin en üst seviyede destek vermesini istiyor ve diliyoruz" diyen Ekrem İmamoğlu ise, İstanbul'da iş alemi, inanç dünyasıyla hiçbir kişiyi dışarıda bırakmadan kapsayıcı bir anlayışla hareket ederek bir işbirliği sürecini başlatacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bu ortak akıl masasına gerçekten derin kabiliyetleri olan, aynı zamanda çok ciddi hazırlıkları olan, sosyal politikalar açısından hassas oldukları alanda çok özel hazırlıkları olan TÜSİAD'ın veri tabanından faydalanmak istiyoruz. Bunları ilerleyen günlerde müşterek çalışma ortamlarında yine toplumun ve basın mensuplarının huzurunda yapacağız. Bu sadece TÜSİAD ile değil, birçok kurum ile olacak. Bizim için hiç kimsenin birbirinden farkı yok ve herkesin İstanbul'a fayda vermesi çabası içerisindeyiz. İstanbul için hep beraber çalışmamız gerektiğinin farkındayız."