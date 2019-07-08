TÜSİAD'dan dikkat çeken Merkez Bankası ve faiz çıkışı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması sonrası, 'Merkez Bankası bağımsızlığı makro ekonomik istikrar için şarttır. Dünyada bize benzer ülkeler arasında en yüksek enflasyona sahip ülke olarak Merkez Bankası bağımsızlığına fazlasıyla özen göstermeliyiz' açıklamasında bulundu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması sonrası ekonomi gündemine ilişkin açıklamada bulundu.

'YENİ SİSTEME ÇOK İYİ HAZIRLANAMAMIŞTIK'

Erken seçim vesilesiyle yeni sistemin umulandan çok daha hızlı bir şekilde devreye girdiğine belirten Kaslowski, "Belki bir anlamda çok da iyi hazırlanmamıştık, belki bazı sakıncaları da uygulamada fark ettik diyebiliriz ama bu sistemde bazı sorunlar olduğu hepimizin malumu. Bu sakıncaları gidermeye odaklı anayasal değişikliklerin yapılacağı yönünde çalışmalar olduğunu duyuyoruz. Bunların hem süratle hazırlanmasını bekliyor, hem de sistemi yeni denge ve kontrol mekanizmalarıyla destekleyecek değişiklikler görmeyi umuyoruz" diye konuştu.

'BATAN GEMİ VARSA, BELKİ DE BATMASI GEREK'

Simone Kaslowski, geçen yıl kurda yaşanan aşırı oynaklığın ardından bankaların belli bir yük altına girdiğini, dolayısıyla takipteki kredi oranlarının tartışma konusu olduğunu söyledi.

Bu kapsamda bankaların daha sağlıklı sektörleri destekleyebilmeleri adına takipteki kredilerle nasıl mücadele edeceğine yönelik bazı aksiyonların tartışıldığını belirtirken Kaslowski, "Burada batan bir gemi varsa, belki de batması gerek" dedi.

'MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI MAKRO EKONOMİK İSTİKRAR İÇİN ŞARTTIR'

"Merkez Bankası Başkanı görev değişikliğini de değerlendiren Kaslowski şunları söyledi:

“Merkez Bankası bağımsızlığı makro ekonomik istikrar için şarttır. Kanunlarımıza göre, Merkez Bankası, hükümetle birlikte karar verilen hedeflere ulaşmak amacıyla araç kullanma bağımsızlığına sahip… Faiz, rezerv, karşılık oranı, çeşitli opsiyon mekanizmaları dahil olmak üzere pek çok aracı kullanabilir. Faiz indirip indirmeyeceğine Merkez Bankası yönetimi karar verir. Dünyada bize benzer ülkeler arasında en yüksek enflasyona sahip ülke olarak Merkez Bankası bağımsızlığına fazlasıyla özen göstermeliyiz. Finansal istikrarı sağlamak için enflasyon hedeflemesi yapan bağımsız bir Merkez Bankası’na ihtiyacımız var. Bu çok net."