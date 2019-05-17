TÜSİAD heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

TÜSİAD Yönetim Kurulu Anıtkabir'i ziyaret ederek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Ziyarette TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Murat Özyeğin, Mehmet Tara, Bahadır Balkır; Yönetim Kurulu Üyeleri Batu Aksoy, İrem Oral Kayacık, Nüket Küçükel, Barış Oran, Serkan Sevim, Önder Sezgi ve TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası yer aldı.

Simone Kaslowski Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı yazıda, "Bir asra yaklaşan Cumhuriyet tarihimizin her döneminde bize armağan ettiğiniz Cumhuriyet değerleri her zaman yolumuzu aydınlattı, bize rehber oldu. Dönemin çok ötesindeki vizyonunuzla bize kazandırdığınız bu değerler üzerine inşa ettiğimiz laik, sosyal, demokratik hukuk devleti anlayışı Türkiye'nin refahının, başarısının ve gücünün temelidir. İş dünyası liderleri olarak, Cumhuriyet değerlerini savunmaya ve bu değerler ışığında bilimin, yaratıcılığın, özgür düşüncenin, laikliğin ve hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir kalkınma sürecine destek vermeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.