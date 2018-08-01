TÜSİAD, Binali Yıldırım'ı ziyaret etti: Bağımsız MB vurgusu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki TÜSİAD heyetini ağırladı.

TÜSİAD Heyeti tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a ziyarette bulunuldu.

Bilecik, basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından, başkanlık makamı çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Bilecik, TÜSİAD Yönetim Kurulu adına, TBMM Başkanı Yıldırım'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini, görüşmeden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yıldırım'ın, yeni dönemde Meclis'te yapılacak faaliyetlere ilişkin kendilerine bilgi verdiğini aktaran Bilecik, "görüşmede ayrıca iş dünyasının yeni dönemdeki ekonomiye dönük görüşleri, Amerika ile olan ilişkiler ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulunduklarını" söyledi.

"Makroekonomik istikrarı bütün parametreleriyle daha iyi yönetmenin gerçekten en temel yolu, yüksek enflasyonla olan mücadele" diyen TÜSİAD Başkanı Bilecik, bu nedenle Merkez Bankası'nın bağımsızlığının fevkalade önemli olduğunu söyledi.