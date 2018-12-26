TÜSİAD Başkanı'ndan 'asgari ücret' açıklaması: Çok olumlu...

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, açlık sınırının sadece 100 lira üstünde olan yeni asgari ücreti 'çok olumlu' sözleriyle değerlendirdi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, AA Finans Masası'na konuk oldu.

Yeni asgari ücreti değerlendiren Bilecik, "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu" dedi.

AKP'nin verdiği desteklerden memnun olduklarını da belirten Bilecik, "İş dünyası verilen desteklerden memnun, bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi" diye konuştu.

2019'a ilişkin de değerlendirmede bulunan Bilecik, "Gelecek yıl yüzde 1'ler civarında bir büyüme, yüzde 17'ler civarında bir enflasyon öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.