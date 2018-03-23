TÜSİAD Başkanı: Türkiye, AK Parti'nin ilk döneminde müthiş bir öykü yarattı

AKP iktidarında kâr rekorları kıran patronlar, hem OHAL hem de 2002-2007 dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, 'Türkiye, 2002-2007 AK Parti'nin ilk döneminde müthiş bir öykü yarattı' derken, OHAL'in normalleşme sürecine evrilmesi gerektiğini söyledi.

AKP iktidarında servetlerine servet katan patronlar daha fazlasını talep ediyor.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan isimlerden TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, OHAL'e ilişkin, "Bizim kendimize biraz daha fazla bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Acaba demokratik gidişatta herhangi bir eksiğimiz oluyor mu? Bu noktanın altını çizmeyi istedim. Bu noktada kendi öz eleştirimizi yapmalıyız. Normalleşme sürecinin daha hızlanması gerekiyor. İki yıla yakın bir süredir devam eden olağanüstü hal tedbirlerinden normalleşme sürecine geçiyor olmamız gerekir. Hukukun üstünlüğünün perspektifi doğrultusunda da bakan bir yapımız olması gerekir ki, dış politikalarda çok daha başarılı olan, AB üyelik müzakerelerinde de veya diğer baktığımız konularla da farklı bir ülke olmamız açısından bunları son derece önemli görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, 2002-2007 AK Parti'nin ilk döneminde müthiş bir öykü yarattı" diyen Bilecik, şu ifadeleri kullandı:

"Bir Türkiye öyküsü doğdu. Şimdi Türkiye'nin yeni bir öyküye ihtiyacı var. Bu acı ama gerçek değil, gerçeğin ta kendisi ve güzel bir gerçek. Biz bunun teknoloji alanından gelebilecek, özellikle içinde Sanayi 4.0'ı barındırabilecek, Türkiye'nin teknoloji yatırımını ön plana alabilecek bir noktadan çıkabilme ihtimalini çok yüksek görüyoruz. Acaba Türkiye'nin öyküsü katma değeri yüksek teknoloji alanından mı çıkar? Böyle bir hedefi daha sıklıkla konuşmamız gerekir."