TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: Biçtiğini beğenmeyen ektiğini gözden geçirsin

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, 'Uluslararası ilişkilerde, biçtiğini beğenmeyen, ektiğini gözden geçirmelidir' dedi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Türkiye ile ABD arasında yaptırımlara varan krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Krizin çözüme kavuşturulacağına inandığını" belirten Bilecik, "Uluslararası ilişkilerde, biçtiğini beğenmeyen, ektiğini gözden geçirmelidir" dedi.

Sözcü'den Özlem Gürses'e konuşan Erol Bilecik, "zor dönemlerde cankurtaran gibi IMF'ye sarılmanın çözüm olmadığını" söyledi.

"Zor dönemlerde cankurtaran gibi IMF'ye sarılmak, çözüm değildir. Dalgalarla mücadele etmeyi, yüzmeyi öğrenmek zorundayız" diyen Bilecik, sözlerine şöyle devam etti:

"O noktaya gelmemek için çok çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Önce enflasyonu azalan bir eğilime sokmalıyız. Yatırımcı güveninin devamını sağlamak çok önemli. Biliyorsunuz, son dönemde ABD'den kaynaklanan gerginlikler piyasaları etkiliyor. Eğer temellerimiz sağlam olursa, bu tür anlaşmazlıklar, kısa sürmek kaydıyla, ekonomide büyük bir etki yaratmaz."

Bilecik,"Amerika ile olan gerginlik tırmanırsa ekonomik krize neden olabilir mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Ekonomik yaptırımların o boyuta ulaşmasına izin verilmemeli. Amerika sonuçta finansal dünyanın merkezi ve Amerikan yaptırımları diğer ülkeler tarafından benimsenmese bile Türkiye ile iş yapan her bölgeden finansal kurumu ve uluslararası kurumları etkileyebilir. Biz bu kadar uzun süredir müttefik ilişkimiz olan bir ülkeyle ilişkilerin bu seviyeye gelmeyeceğine, mutlaka bir çözüm bulunacağına inanıyoruz. Uluslararası ilişkilerde, biçtiğini beğenmeyen, ektiğini gözden geçirmelidir."