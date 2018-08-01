TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: Bakan Albayrak önemli mesajlar verdi

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, 'Sayın Bakan son derece önemli mesajlar verdi, samimi mesajlarından büyük memnuniyet duyduk' dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliğinin hız olacağını düşünüyorum" diyen Bilecik, Bakan Berat Albayrak ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Sayın Bakan son derece önemli mesajlar verdi, samimi mesajlarından büyük memnuniyet duyduk" ifadelerini kullandı.

Enflasyonda gelinen noktanın olumsuz olduğunu, bunun terse çevrilmesi gerektiğini belirten Bilecik, açıklanan ihracat rakamlarının kendilerini mutlu ettiğini, ihracatta AB ülkelerinin önemli yeri olduğunu dile getirdi.

Bilecik, AB ile ilişkilerin daha iyi seviyelere getirilmesinin kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.

Bilecik, faiz oranlarına ilişkin, "Faizlerin yüksek olması yatırım iştahını geride bıraktırıyor" dedi.