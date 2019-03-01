TUS sorularının sızdırıldığı iddiasına ÖSYM’den yanıt

ÖSYM, Tıpta Uzmanlık Sınavı sorularının sızdırıldığına dair iddialarla ilgili CİMER’e yapılan başvuruya verdiği yanıtta dersanenin yaptığı açıklamayı hatırlatarak telif hakları üzerinden yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

ÖSYM, 2019-Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sorularının çalındığı iddiaları üzerine yapılan şikayete verdiği yanıtta soruları sızdırdığı ileri sürülen dershanenin açıklamalarını yineleyerek telif hakları ihlali nedeniyle hukuki işlem yapılacağını açıkladı.

24 Şubat Pazar günü yapılan sınavda çıkan soruların, ÖSYM tarafından açıklanmasından iki gün önce TUSDATA adlı dersane tarafından whatsapp gruplarında paylaşılması üzerine soruların sızdırıldığı iddiası gündeme gelmişti.



Dershane yaptığı yazılı açıklamada sınava giren hocalarının soruları ezberleyerek daha sonra sosyal medyadan paylaştığını belirtmişti.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan bir şikayete ÖSYM’nin Hukuk Müşavirliği tarafından verilen yanıtta da dershanenin “soruları ezberledik” açıklamasına yer verildi ve sorular ÖSYM'den iki gün erken açıklandığı için telif hakkı konusunda yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.

CİMER’e yapılan şikayete ÖSYM Başkanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından verilen yanıtta şöyle denildi:

“ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda, sınavlara giren bazı adaylarca sınav esnasında sorular ezberlenerek (bazen farklı adaylarca sınav esnasında ezberlenen sorular sınavdan sonra bir araya getirilerek) sınav sonrasında facebook, twitter, instagram, whatsapp, youtube gibi sosyal medya platformları üzerinden paylaşılabilmektedir.

Nitekim CİMER başvurunuza konu TUSDATA yayınevi tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında; yayınevinin kendi hocalarının sorularda hata olup olmadığını saptamak için 2019-TUS sınavına girdiği ve sınav sonrasında soruları orijnaline en yakın şekilde çıkartarak soruları sınav bittikten sonra whatsapp üzerinden paylaştıkları açıkça ifade edilmiştir.

Telif hakkı Başkanlığımıza ait olan sınav soru ve cevaplarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı olarak Başkanlığımızın yazılı izni olmaksızın yayınlanması suç teşkil ettiğinden sınav sonrasında soruları izinsiz yayınlayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmakta ve aynı zamanda erişimin engellenmesi kararı verilmesi, Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliğinden talep edilmektedir.

İlgili CİMER başvurusuna konu 24.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen 2019-TUS sınavı ile ilgili olarak sınav sona erdikten saatler sonra bazı sona sorularının Başkanlığımızın telif haklarını ihlal ederek yayınlanması nedeniyle ilgili kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.”