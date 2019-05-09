Turneye çıkıyordu, havalimanında pasaportuna el konuldu!

Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'in, Almanya'daki oyununa gitmek üzere yolculuğunu yapacağı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaportuna el konuldu.

Turneye çıkmak üzere havalimanına gelen tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu.

Gezen'in avukatı Celal Ülgen, yaşanan bu skandala "Büyük rezalet yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Müjdat Gezen şu anda yurt dışına çıkamıyor" diyerek tepki gösterdi.

Müjdat Gezen, “Almanya’da turne vardı. Duisburg, Köln ve Frankfurt’a oyun için gidiyorduk. Ben gidemedim. Havalimanında pasaportuma el konulduğu söylendi ve yazılı bir tebligatta bulundular. Daha önce bir tebligatta bulunulmamıştı. Şu an evime dönüyorum. Avukatım Celal Bey'le görüşeceğim” dedi.

CELAL ÜLGEN: REZALET

Müjdat Gezen’in pasaportuna el konulduğunu duyuran Avukat Celal Ülgen, “Büyük rezalet yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Müjdat Gezen şu anda yurt dışına çıkamıyor çünkü pasaportu iptal edilmiş. Sabiha Gökçen'de pasaportuna el konuldu ve geri dönüyor. Yurt dışında oyunu vardı. Ekip gitti Müjdat Gezen gidemedi. Pasaport iptali yargısal bir işlem değil idari bir işlemdir. Üstelik bize bildirilmeyerek büyük zarara uğramamıza neden olundu” dedi.

NE OLMUŞTU?

Müjdat Gezen, geçen Aralık ayında Halk Arenası programında yaptığı demokrasi yorumu yüzünden sanatçı arkadaşı Metin Akpınar ile birlikte “Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan” soruşturma geçirmiş, iki usta isim hakkında adli kontrol hükmü uygulanmıştı. İki isim için verilen yurt dışına çıkış yasağı, Avukat Celal Ülgen’in başvurusu sonucu kaldırılmıştı.