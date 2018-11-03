TÜRKSAT'ın mali denetimi sabıkalı şirkete teslim edilmiş

Sayıştay raporlarında, TÜRKSAT’ın mali denetimini Amerika’da ceza alan sabıkalı bir şirketin yaptığı ortaya çıktı.

TBMM KİT Komisyonu’nda Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin (TÜRKSAT) hesapları denetlendi. TÜRKSAT’ın mali denetiminin “Price Waterhouse Coopers” şirketine teslim edildiğinin belirtildiği komisyonda CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şirketin sicili hakkında bilgi verdi.

Yavuzyılmaz, şirket ile ilgili olarak “SPK’den aldığı idari cezalar var, Amerika’da da aldığı çeşitli cezalar var. Mevzuata aykırı olarak bir firmanın mal varlığının azaltılmasıyla ilişkili olduğu tespit edilmiş, 269 bin 500 lira idari para cezası almış bu denetim firması, yabancı menşeli. Kalite kontrol denetimindeki eksiklikler ve mevzuata aykırılıklar dolayısıyla 280 bin TL ceza almış, aynı zamanda Amerika’da da 5 milyon dolar ceza almış” dedi.

MHP’Lİ VEKİL SABIKALI ŞİRKETİ SAVUNDU

Yavuzyılmaz, TÜRKSAT gibi stratejik bir kurumun mali verilerinin ve satın alımlarının analiziyle, önemli bir bölümü gizlilik içermesi gereken ulusal plan ve stratejilerimizin açığa çıkacağını, söz konusu mali denetim yoluyla bu donelerin uluslararası bir firmanın eline geçmiş olacağını belirtti.

TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen ise konu ile ilgili soruya yazılı olarak yanıt vereceklerini belirterek “Bu hassasiyetleri bizler de taşıyoruz. Bu hassasiyetlere yönelik de hassasiyetlerimizi uygulamalarımıza yansıtacağız” dedi.

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ise yabancı şirketlerin "Franchise" şeklinde işletildiğini, denetim yapanların yerli olduğunu savundu.