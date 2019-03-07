Türkiye'yi terk eden Ferhat Tunç: Yeniden özgür kalmam mümkün olmayacaktı

Hakkında 2 yıllık hapis cezası kararı bulunan ve 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla da soruşturma açılan Ferhat Tunç, Türkiye'den ayrıldığını açıklamıştı. Tunç, 'Cezaevine girdiğim takdirde yeniden özgür kalmam mümkün olmayacaktı' dedi.

Hakkındaki hapis cezası ve soruşturmalar nedeniyle Türkiye'den ayrıldığını duyuran Ferhat Tunç, açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'e konuşan Tunç, "Süreç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Tunceli Valisi’ni ziyaretinde, “Bazı sözde şarkıcılar ‘burada ormanlar yakılıyor’ diyerek teröristlere karşı devletin operasyonlarını zayıflatmaya çalışıyor” şeklinde yaptığı bir açıklaması ile başladı ve düğmeye basıldı. Yani Dersim’de ağaçlar, kuşlar yakıldı ve bizler bunu engellemek isterken İçişleri Bakanı tarafından hedef gösterildik" dedi.

Tunç, Türkiye'den ayrılma kararına ilişkin ise, "Ülkeyi terk etmek yerine kendimi hapis cezasına hazırlamıştım. Ancak hapis cezasının ardından durmadılar ve ardı ardına dava açtılar. Hakkımda açılmış davaların sayısını takip etmekten zorlanmaya başladım. Cezaevine girdiğim takdirde yeniden özgür kalmam mümkün olmayacaktı. Yakın çevrem sanatıma yurt dışında daha fazla emek harcayabileceğimi düşünüyordu ki beni ikna ettiler. Norveç’e geldim, burada bazı görüşmeler ve söyleşiler gerçekleştireceğim. Yetkililer burada kalmam halinde her türlü destek ve dayanışma göstereceklerini söylüyor. Ama ailem Almanya’da olduğu için oraya gideceğim" ifadelerini kullandı.