'Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz' dedi, hakkında soruşturma açıldı

'Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz! İşte zehir listesi' yazı dizisi nedeniyle akademisyen Bülent Şık hakkında soruşturma başlatıldı.

"Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz" yazı dizisi nedeniyle akademisyen Bülent Şık hakkında Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle soruşturma açıldı.

Şık, "Sağlık Bakanlığın şikayeti üzerine 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması, yasaklanan bilgileri temin ve açıklama...' suçlamalarıyla hakkımda savcılık soruşturması açılmış" dedi.

"Soruşturma 'Ergene Havzası İlleri, Kocaeli ve Antalya'daki Çevresel Ortamlarda Bulunan Kanserojen Maddeler' araştırmasının sonuçlarını açıkladığım yazılar için açılmış" bilgisini paylaşan Şık, "Araştırma projesini yürüten kurum olan Sağlık Bakanlığı aynı zamanda şikayetçi olarak görünüyor. 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması, Yasaklanan bilgileri temin, Yasaklanan bilgileri açıklama ve Takdir olunacak diğer suçlar' diyor bana gelen savcılık yazısında. Kapsamlı, sonuçları milyonlarca insanı ilgilendiren bir halk sağlığı çalışmasından elde edilen vahim sonuçlar karşısında Sağlık Bakanlığı tarafından önlem almaya vesile olacak bir ara rapor yazılmadığı gibi, ilgili kamu kurumlarını uyaracak herhangi bir girişim de yapılmadı" ifadelerini kullandı.