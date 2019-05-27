Türkiye'yi çöplüğe çevirdiler: Ayda 33.000 ton çöp ithalatı...

Dünyada ithal atıkta ikinci sırada olan Türkiye, atıkların yüzde 80'ini geri dönüştüremiyor. Çöp ithalatı tüm hızıyla sürerken, Mersin ve İzmit Limanı yurtdışından gelen çöplerle tanınmaz hale geldi.

CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Türkiye’nin yurtdışından atık ithal etmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Çin’in çöp ithalatını yasaklamasının ardından yurtdışından gelen çöplerin adeta merkezi haline geldiğini belirten Bingöl, "Gelen maddelerin yüzde 80’inin geri dönüşümü yapılamıyor. Denizlerimiz ve ormanlarımız çöp yığınına döndü, özellikle Mersin ve İzmit Limanı yurtdışından gelen çöplerle tanınmaz hale geldiler" dedi.

ATIKLARIN YÜZDE 80’İNİNE GERİ DÖNÜŞÜM YAPILAMIYOR

“İhracat oranlarımız her geçen gün düşerken çöpü bile ithal eder olduk. İthal atık miktarı 2016 yılının başında aylık 4.000 tondan, 2018'in başında aylık 33.000 tona yükseldi" diyen Bingöl, "Çin'in plastik atık ithalatı yasağının ardından Türkiye yabancı ülkelerin çöplerinin merkezi haline geldi. Özellikle İngiltere, Belçika, Almanya, ABD, Hollanda, İspanya, İtalya, Slovenya, Fransa, Japonya’dan atık ithal ediliyor ve gelen maddelerin yüzde 80’inine geri dönüşüm yapılamıyor" ifadesini kullandı.

ATIK İTHALATINDA DÜNYADA 2. SIRADAYIZ

Yurtdışından gelen çöplerin arasında tehlikeli tıbbi atıkların da olduğunu belirten CHP’li Bingöl, “Sadece çevre değil, insan sağlığı açısından da korkunç sonuçlar doğurabilecek bir mesele bu. Gelen atıklar doğaya atılıyor. Türkiye, kendi geri dönüşüm altyapısını bile henüz oluşturamamış bir ülke. Daha kendi altyapımız oluşmamışken rant uğruna hem çevre hem toplum sağlığı hiçe sayılıyor” dedi.

KONTEYNIR BAŞINA 2 BİN AVRO ALIYORLAR, NE GELDİĞİ BİLİNMİYOR

“Sıfır atık” politikası uygulayacağız diyenlerin, plastik poşet kullanımını kısıtlayanların ülkenin çöp merkezi olmasına ses çıkarmadığını belirten Bingöl, "İthalatçı firmalar konteynır başına 2 bin Euro alıyor ve bir konteynır tam 20-25 tonluk atık getiriyor ülkemize. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gelen atığı denetlemiyor, ülkeye neyin girdiğinden bile haberleri yok" diye konuştu