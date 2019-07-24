'Türkiye'ye yaptırım' toplantısından karar çıkmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle olası yaptırımlar konusunu görüştü. New York Times gazetesinin Kongre muhabiri Catie Edmondson’ın haberine göre toplantıdan yaptırım konusunda bir karar çıkmadı.

S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye olası yaptırımların görüşüldüğü Beyaz Saray'daki toplantıdan karar çıkmadı.

New York Times gazetesinin Kongre muhabiri Catie Edmondson’ın haberine göre toplantıdan yaptırım konusunda bir karar çıkmadı.

Beyaz Saray’daki toplantıya katılan ve sonrasında New York Times muhabirine konuşan Senatör John Cornyn toplantının duyurulan resmi adı “Türkiye yaptırımları” olsa da görüşmede bütçe gibi ABD iç siyasetine ilişkin başka konu başlıklarının da gündeme geldiğini söyledi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, basına kapalı olarak Resmi Akşam Yemeği Salonu’nda yapılan görüşmeye Beyaz Saray’dan verilen bilgiye göre 45 Cumhuriyetçi senatör katıldı. Senato'da toplam 53 Cumhuriyetçi senatör bulunuyor.

Türkiye'ye olası yaptırımlar konulu toplantıya ilişkin haber ilk olarak geçen hafta Washington Post gazetesinde yer almıştı. Habere göre, Cumhuriyetçi senatörlere, "Başkan Trump adına", üzerinde konu başlığı olarak "Türkiye yaptırımları" yazan bir davetiye gönderilmişti.