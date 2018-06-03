Türkiye'ye F-35'ler için resmi davet yapıldı

ABD'nin Türkiye'ye teslim edeceği F-35 savaş uçakları için resmi davet yapıldı.

Türkiye'nin Rusya’dan S-400 hava savunma füzeleri almasına tepki olarak bazı ABD’li senatörlerin Türkiye’ye verilmesine karşı çıktığı beşinci nesil F-35A müşterek saldırı uçağının (Joint Strike Fighter) 21 Haziran’daki ilk teslimatıyla ilgili resmi davet, ilgili Türk makamlarına geldi.

Hürriyet'in haberine göre F-35’lerin ana üreticisi Lockheed Martin resmi davet yazısında, “Lockheed Martin olarak 21 Haziran 2018 tarihinde Fort Worth’ta gerçekleştireceğimiz ‘Türkiye Cumhuriyeti F-35 Teslimat Töreni’nde sizleri yanımızda görmekten mutluluk duyacağız” denildi.

Davet yazısında 21 Haziran günü önce resepsiyon ardından da ilk uçağın teslim töreninin yapılacağı belirtildi. Türkiye’ye teslim edilecek ilk F-35A, pilot eğitiminin tamamlanmasından sonra Kasım 2019’da Türk Hava Kuvvetleri’ne katılacak. Diğer uçaklar da belirli aralıkla gelmeye başlayacak.