Türkiye'ye F-35 teslimatı durduruldu

ABD Kongresi'nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi, 716 milyar dolarlık 2019 savunma harcamaları yasa tasarısının nihai hali üzerinde uzlaşma sağladı.
Üzerinde uzlaşma sağlanan tasarıda, Türkiye'ye F-35 yeni nesil savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması da yer alıyor.
BBC Türkçe'nin haberine göre, tasarının yasalaşmasından 90 gün içerisinde ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir raporu Kongre'ye sunması gerekiyor.
Bu raporda, Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, geçen haftalarda Kongre'ye yazdığı mektupta F-35 teslimatının durdurulması yönünde bir adım atılmaması gerektiğini söylemişti.
TÜRKİYE 1,2 MİLYAR DOLAR ÖDEDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35 tartışmalarına ilişkin, "Biz bugüne kadar ortak üretim dahil üzerimize düşeni yaptık. Bugüne kadar F-35'ler için ödememiz gereken parayı da aksatmadan ödedik. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik" demiş, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise, "Türkiye, bir NATO müttefiki, 2002'den beri F-35 programının ortağı, 1,2 milyar dolar yatırım yapmış, tedarik zincirine katkı sağlıyor ve 100 F-35A uçağı almayı planlıyor" ifadelerini kullanmıştı.