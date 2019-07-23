Türkiye’ye 2018'de kaç kişinin göç ettiği açıklandı

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 23,8 artarken, 577 bin 457 kişinin Türkiye'ye geldiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin Uluslararası Göç İstatistikleri'ni yayımladı.

Verilere göre Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23,8 artarak 577 bin 457 kişi oldu.

Türkiye'ye gelenlerin 52,7'sini erkek, yüzde 47,3'ü ise kadınlardan oluşuyor.

TÜRKİYE'DEN GÖÇ EDENLER

Türkiye’den göç eden kişi sayısı ise geçen yıl 2017’ye göre yüzde 27,7’lik artışla 323 bin 918 olarak kayıtlara geçti.

Bu nüfusun yüzde 53,3’ü erkekler, yüzde 46,7’si kadınlar olarak belirlendi.