Türkiye’ye 10 ayda 18.4 milyar dolar kaynağı belirsiz döviz

Türkiye'ye 2018’in ilk 10 ayında 18.4 milyar dolarla rekor düzeyde kaynağı belirsiz döviz girdi. Kaynağı belirsiz döviz girişi, özellikle kur krizinin zirveye çıktığı Ağustos ayında yaklaşık 5 milyar dolara ulaştı.

Türkiye ekonomisi 2018’in ilk 10 ayında 27.2 milyar dolar cari açık verirken, aynı dönemde ülkeye 18.4 milyar dolarla rekor düzeyde kaynağı belirsiz döviz girişi oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre Ekim'de 355 milyon dolar olan kaynağı belirsiz döviz girişi, özellikle kur krizinin zirveye çıktığı Ağustos ayında yaklaşık 5 milyar dolara ulaştı.

Cari açık ve krizle birlikte ülkeden sermaye çıkışları toplamda 33.7 milyar dolara ulaşırken, bu rakamın 15.2 milyar doları Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinden, 18.4 milyar doları da ‘net hata ve noksan’ (NHN) adı verilen bu kaynağı belirsiz döviz girişleriyle finanse edildi. Cari açığın finansman kalitesi ciddi şekilde bozuldu.

TCMB, resmi sitesinde NHN’nin nedenlerini “verilerin değişik kaynaklardan elde edilmesi, değerleme, ölçme ve kayıt zamanı farklılıkları, eksik veri kaynakları ve raporlama kalitesinin düşük olması” olarak sıralıyor.