Türkiye'nin silah sanayisi ne durumda? Biri 'yerli ve milli' mi dedi?

Savunma Sanayii İcra Komitesi bugün Saray'da ikinci kez toplanacak. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın doğrudan Erdoğan'a bağlanması sonrası yapılacak ikinci toplantı öncesinde yine 'milli ve yerli silah' haberleri artarken, dijital soL Dergi'nin 4. sayısında konuya ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yer aldı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi bugün Saray'da toplanacak.

Yandaş gazetelere göre toplantının bir numaralı gündemlerinden biri Sancak’ın Karasu’daki “savunma sanayi kompleksi” olarak adlandırılan endüstri bölgesinde üretmeyi planladığı, süper teşviklerden yararlanan Altay tankı olacak.

AKP'nin hazırladığı 128 milyar liralık süper teşvik paketinde yer alan Altay tankına ilişkin nasıl bir kararın çıkacağı merak konusuyken, toplantıyla birlikte AKP basınında "milli savunma sanayisi" haberleri de yeniden artış gösterdi.

'YERLİ VE MİLLİ...'

AKP'nin son dönemde gündemden düşürmediği "yerli-milli silahlar" tablosunun gerçekliği büyük soru işareti. Bir yandan Rusya ile yapılan S-400 anlaşması masadayken, öte yandan da Türkiye'nin savunma sanayisi başlığında NATO'ya olan büyük bağımlılığı sır değil.

Türkiye'nin savunma sanayisinin ne durumda olduğuna ilişkin dijital soL Dergi'nin 4. sayısında kapsamlı değerlendirmelere yer verilirken, "milli" çıkışlarının gerçekliği masaya yatırıldı.

2018 yılı itibariyle Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na sanayi katılımı ya da offset taahhüdü bulunan 41 şirket bulunduğuna dikkat çekilen haberde, "Bunların içerisinde TAI, Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi büyük Türkiye şirketlerinin yanısıra, İngiliz BAE, Amerikan Boeing ve Lockheed Martin ile Avrupa sermayeli Airbus gibi uluslararası silah devleri de var. Yani, Türkiye savunma sanayisini bütünüyle emperyalist sermaye bloklarının kontrolündeki uluslararası silah sanayisine ve pazarlarına entegre edebilme yol ve yöntemlerini belirlemiş ve yürütülmesini de SSM’ye devretmiş durumda. Bu yöntem, ülkenin silah donanım ve teknolojileri ihtiyaçlarını belirlemede de ön plana çıkıyor. TSK envanterinin modernizasyonu temel hedefi altında, uluslararası silah piyasasının güncel gerekleri ve dinamikleri ile projeler tanımlanıp finanse ediliyor" ifadeleri yer aldı.

Değerlendirme kapsamında Afrin operasyonunda "milli silah" olarak sunulan "Atak" helikopterine ilişkin şu bilgiler yer aldı:

İtalyan AgustaWestland tasarımı A129 gövdesinin, TSK ihtiyaçlarına uygun şekilde; motor, aktarma organları ve kuyruk pallerinin değiştirilmesine ilave olarak milli aviyonik ve silah sistemleri ile teçhiz edilmesi sonucu ortaya çıkan T129 helikopter. TUSAŞ (TAI) tarafından üretimlerine devam edilmekte olan ATAK helikopterlerinin ilki 2014 yılında teslim edilmiş. ATAK helikopterleri aynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi UMTAS, 12 adet güdümlü CİRİT, 2 adet STINGER ve 500 adet top mermisi taşıyabiliyorlar.

Haberde "milli silah" çıkışı ayrıntıları, anlamı ve örnekleriyle kapsamlı şekilde ele alındı.

HER ŞEYE ERDOĞAN KARAR VERİYOR...

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı başbakanlıktan alınmış ve doğrudan Erdoğan'a bağlanmıştı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi; Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları'ndan oluşuyor.

Komitenin görevleri şöyle: