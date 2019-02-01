Türkiye'nin nüfusu açıklandı: 1 milyon 193 bin daha arttı

Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu.

Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini kadınlar oluşturdu.

İstanbul'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artış gösterdi ve kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu.

İSTANBUL'UN NÜFÜSU KAÇ?

Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.