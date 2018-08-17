'Türkiye'nin kötüleşen ekonomisi AB'ye yeni sığınmacı akını doğurabilir'

Sputnik'e konuşan gazeteci Hakkı Öcal, kötüleşen ekonomi sebebiyle Avrupa Birliği'ne Türkiye'den yeni bir sığınmacı akını başlayabileceğini savundu.

Gazeteci Hakkı Öcal, Türkiye'de ekonomik durumun kötüleşmesi durumunda Türkiye'de bulunan sığınmacıların Avrupa Birliği ülkelerine geçebileceğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Öcal, "ne Birleşmiş Milletler'in ne de AB'nin tek kuruş vermediğini hatırlamalıyız. Türkler bütün harcamaları kendi ceplerinden yapıyor" diyerek Türkiye'nin sığınmacıları tutmak için para almadığını savundu.

Öcal, "Suriye ve Irak'tan gelen ziyaretçilerimizi destekliyoruz ve onları desteklemeye devam edeceğiz, ancak eğer ekonomik durum kötüleşirse ve hükümetin sınırları koruyacak parası kalmazsa, Avrupa'ya yeni bir sığınmacı akını olacağından eminim" diye konuştu.

Türkiye, sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellemek karşılığında ödeme almayı kabul etmişti. Ancak sonrasında AB ile anlaşmazlıklar yaşanmıştı.