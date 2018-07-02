Fortune 500 listesine göre Türkiye'nin en büyük şirketi 53,9 milyar liralık ciro ile TÜPRAŞ oldu.

Türkiye’nin en büyük şirketleri listesi açıklandı. Fortune 500 listesine göre listenin ilk sırasında 53,9 milyar liralık ciro ile TÜPRAŞ yer aldı.

97 yeni şirketin girdiği listede 261 üretim, 128 ticaret, 88 hizmet, 23 inşaat şirketi bulunuyor.

İşte en büyük ilk 10 şirket:

TÜPRAŞ: 53 milyar 948 milyon 110 bin TL

Enerji Piyasaları İşletme AŞ: 41 milyar 168 milyon 719 bin TL

Petrol Ofisi: 40 milyar 847 milyon 704 bin TL

Türk Hava Yolları: 39 milyar 779 milyon TL

BOTAŞ: 33 milyar 470 milyon 283 bin TL

OPET: 28 milyar 391 milyon 84 bin TL

Ford Otomotiv: 25 milyar 341 milyon 290 bin TL

BİM: 24 milyar 779 milyon 408 bin TL

Arçelik: 20 milyar 840 milyon 613 bin TL

Shell & Turcas Petrol: 19 milyar 567 milyon 578 bin TL

Türkiye Elektrik Tic. ve Taahhüt AŞ: 19 milyar 172 milyon 925 bin TL