Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketi açıklandı

Aylık ekonomi dergisi Capital'in Capital500 başlığı altında yıllık olarak hazırladığı Türkiye’nin en büyük 500 şirketi araştırması sonucu açıklandı. Araştırmaya göre ciroda Tüpraş birinci, Türk Hava Yolları ikinci, Petrol Ofisi üçüncü olarak geçen sene olduğu gibi listenin başında yer aldı.

Aylık ekonomi dergisi Capital'in Capital500 başlığı altında yıllık olarak hazırladığı Türkiye’nin en büyük 500 şirketi araştırması sonucu derginin bu ayki sayısında açıklandı. Araştırmaya göre ciroda Tüpraş birinci, Türk Hava Yolları ikinci, Petrol Ofisi üçüncü sırada yer alarak geçen seneki yerlerini korudu.

Tüpraş'ın cirosu 88 milyar 552 milyon 170 bin TL olurken, Türk Hava Yolları'nın cirosu 62 milyar 853 milyon TL, Petrol Ofisi'nin cirosu 49 milyon 993 milyon 106 bin 633 TL oldu.

REEL BÜYÜMEDE DÜŞÜŞ

Bloomberg'de yer alan habere göre, 2017 yılında nominal olarak yüzde 31 büyüme yaşayan Capital500 şirketlerinin toplam cirosu, 2018 yılında yüzde 36,9 büyümesine karşın 2017’de yüzde 18,3 olan reel büyüme oranı, geçen yıl yüzde 17,8 oldu.

2017 yılında Capital500’de nominal olarak kârlılık yüzde 67,1 artış kaydederken, 2018’de bu artış yüzde 19 oldu. Reelde ise 2017’de 50,8 oranında yükselen Capital500 şirketlerinin toplam kârı, 2018’de yüzde 2,4 arttı.

2017’de 311 şirket kârını açıklarken 2018’de bu sayı 251 olurken, zarar eden şirketlerde de artış yaşandı. 2017’de 311 şirketten 34’ü zarar ederken, bu yıl 251 şirketten 37’si zarar açıkladı.

İNŞAAT VE TELEKOM SEKTÖRÜNÜN PAYINDA AZALMA

Sektörel açıdan son 10 yılda en büyük payın enerji-petrolünde olduğu, onu 9,8’lik payla otomotiv takip ettiği belirtildi.

2008 yılında ciroda yüzde 3,8’lik paya sahip olan inşaat sektörünün 2017’de bu payını yüzde 6,1’e çıkardığı, bir yıl ise sonra ise bu payın 5,8’e düştüğü kaydedildi. 2008 yılında yüzde 6,1’lik paya sahip olan telekom sektörünün de 2018 yılında payının yüzde 3,2’ye gerilediği ifade edildi. Ulaştırma sektöründeki pay ise yükseliş gösterdi. 2008 yılında cirodan yüzde 2,7 pay alan ulaştırma, 2018 yılında bu payını yüzde 5,2’ye çıkardı.