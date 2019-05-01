Türkiye'nin dört bir yanında işçiler 1 Mayıs meydanlarında...

İşçiler Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs için meydanlara çıktı. Adana, Antalya, Artvin, Bolu, Bursa, Çanakkale, Dersim, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Konya, Lüleburgaz, Mersin, Ordu, Samsun ve Zonguldak mitinglerinden haber ve fotoğraflar gün boyu soL'da olacak.
soL - Haber Merkezi
Çarşamba, 01 Mayıs 2019 12:09

Adana, Antalya, Artvin, Bolu, Bursa, Çanakkale, Dersim, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Konya, Lüleburgaz, Mersin, Ordu, Samsun ve Zonguldak mitinglerinden haber ve fotoğraflar gün boyu soL'da olacak. 

DERSİM'DE 1 MAYIS

Dersim Sanat Sokağı'ndaki TKP Dersim İl Binasının önünde işçiler toplanmalar başladı.

Dersim'de belediye araçları 1 mayıs için kullanılıyor.

Dersim'de yapılan yürüyüşün ardından alana girildi. 

ESKİŞEHİR 1 MAYIS

Eskişehir Atatürk Bulvarı'nda toplanmalar başladı.

Eskişehir Odunpazarı miting alanına yürüyüş başladı.

DİYARBAKIR 1 MAYIS 

Diyarbakır'da Prestige Otel karşısında toplanmalar başladı. Alana girmek için hazırlıklar sürüyor.

LÜLEBURGAZ 1 MAYIS 

Eski hükümet konağı önünde toplanmalar başladı.

KONYA 1 MAYIS

Konya'da Kılıçarslan Meydanı'ında toplanmalar başladı.

ÇANAKKALE 1 MAYIS

Eski Salı Pazarı'nda işçiler toplanmaya devam ediyor.

ARTVİN 1 MAYIS

Artvin Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Atapark'ta işçiler toplanmaya devam ediyor.

 

 

BURSA 1 MAYIS

 

Atatürk Stadı önünde buluşmaya başlandı.

 