Türkiye'nin dört bir yanında işçiler 1 Mayıs meydanlarında...

İşçiler Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs için meydanlara çıktı. Adana, Antalya, Artvin, Bolu, Bursa, Çanakkale, Dersim, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Konya, Lüleburgaz, Mersin, Ordu, Samsun ve Zonguldak mitinglerinden haber ve fotoğraflar gün boyu soL'da olacak.

soL - Haber Merkezi