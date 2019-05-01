Türkiye'nin dört bir yanında işçiler 1 Mayıs meydanlarında...

Adana, Antalya, Artvin, Bolu, Bursa, Çanakkale, Dersim, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Konya, Lüleburgaz, Mersin, Ordu, Samsun ve Zonguldak mitinglerinden haber ve fotoğraflar gün boyu soL'da olacak.
DERSİM'DE 1 MAYIS
Dersim Sanat Sokağı'ndaki TKP Dersim İl Binasının önünde işçiler toplanmalar başladı.
Dersim'de belediye araçları 1 mayıs için kullanılıyor.
Burada belediye otobüsleri #1Mayıs için kullanılıyor #Dersim @FatihMacoglu pic.twitter.com/J2TlOIxFSd
— tuğba tekerek (@tugbatekerek) 1 Mayıs 2019
Dersim'de yapılan yürüyüşün ardından alana girildi.
ESKİŞEHİR 1 MAYIS
Eskişehir Atatürk Bulvarı'nda toplanmalar başladı.
Eskişehir Odunpazarı miting alanına yürüyüş başladı.
DİYARBAKIR 1 MAYIS
Diyarbakır'da Prestige Otel karşısında toplanmalar başladı. Alana girmek için hazırlıklar sürüyor.
LÜLEBURGAZ 1 MAYIS
Eski hükümet konağı önünde toplanmalar başladı.
KONYA 1 MAYIS
Konya'da Kılıçarslan Meydanı'ında toplanmalar başladı.
ÇANAKKALE 1 MAYIS
Eski Salı Pazarı'nda işçiler toplanmaya devam ediyor.
ARTVİN 1 MAYIS
Artvin Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Atapark'ta işçiler toplanmaya devam ediyor.
BURSA 1 MAYIS
Atatürk Stadı önünde buluşmaya başlandı.