İşçiler Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs için meydanlara çıktı.

Türkiye'nin dört bir yanında işçiler 1 Mayıs için meydanlarda toplanmaya başladı. soL Haber, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Mersin, Samsun, Çanakkale, Artvin'den haberleri gün boyunca geçecek. SAMSUN Samsun'da 19 Mayıs Lisesi önünde toplanan Türkiye Komünist Partisi korteji başlangıç noktasına doğru yürüyüşe geçti. ESKİŞEHİR TKP Korteji Doktorlar Caddesi'nde toplanmaya başladı. Kortej Aytaç Caddesi'ne yürüyor. ÇANAKKALE TKP Çanakkale İl Örgütü parti binasında önünde toplanıp Eski Salı Pazarı'nda kortej oluşturdu. TKP korteji alana giriş yapıyor. Güncellenecek...