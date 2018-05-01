Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs

İşçiler Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs için meydanlara çıktı.
Salı, 01 Mayıs 2018 10:55

Türkiye'nin dört bir yanında işçiler 1 Mayıs için meydanlarda toplanmaya başladı. soL Haber, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Mersin, Samsun, Çanakkale, Artvin'den haberleri gün boyunca geçecek.

SAMSUN

Samsun'da 19 Mayıs Lisesi önünde toplanan Türkiye Komünist Partisi korteji başlangıç noktasına doğru yürüyüşe geçti.

ESKİŞEHİR 

TKP Korteji Doktorlar Caddesi'nde toplanmaya başladı.

Kortej Aytaç Caddesi'ne yürüyor.

 

ÇANAKKALE

TKP Çanakkale İl Örgütü parti binasında önünde toplanıp Eski Salı Pazarı'nda kortej oluşturdu. 

TKP korteji alana giriş yapıyor. 

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