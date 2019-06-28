Türkiye'nin dış borcu milli gelirin yüzde 60'ına ulaştı

Türkiye'nin dış kaynak alımı kritik eşiği çoktan geçmiş durumda. Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla brüt dış borç stoku 453 milyar dolara ulaşarak milli gelirin yüzde 60’ı seviyesine geldi.

Türkiye'nin kronik dışa bağımlılığı derinleşirken, ekonomik kırılganlığı da giderek artıyor. Bugün gelinen durumda ise dış kaynak alımı kritik eşiği çoktan geçmiş durumda.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2019 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla brüt dış borç stoku 453,4 milyar dolarla (2 trilyon 613 milyar 40 milyon lira) milli gelirin yüzde 60,6’sı seviyesine geldi.

Bakanlığın verilerine göre, bazı borç stoku verileri ve milli gelire oranları şöyle:

Türkiye brüt dış borç stoku ilk çeyrek sonu itibarıyla 453,4 milyar dolar, stokun milli gelire oranı yüzde 60,6 oldu.

Türkiye net dış borç stoku birinci çeyrek itibarıyla 277,3 milyar dolar, stokun milli gelire oranı yüzde 37,1 oldu.

Türkiye kamu net borç stoku birinci çeyrek itibarıyla 568,2 milyar lira, stokun milli gelire oranı yüzde 14,8.

Türkiye AB tanımlı genel yönetim borç stoku birinci çeyrek itibarıyla 1,22 trilyon lira, stokun milli gelire oranı yüzde 31,8 oldu.

Hazine garantili dış borç stoku birinci çeyrek itibarıyla 14,8 milyar dolara geldi.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılının sonunda Türkiye’nin toplam dış borcu 97 milyar dolardı, 2017 sonundan itibarense bu rakam 453 milyar dolara ulaştı.