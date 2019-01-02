'Türkiye’nin çok önemli siyasetçileri yıllardan beri astrologlara danışarak iş yaptılar'

Yeni yıl öncesi astrologlarla yaptığı programa gelen tepkiler sonrası Fatih Altaylı'dan açıklama geldi.

Habertürk gazetesindeki köşesinden eleştirileri yanıtlayan Altaylı, "Bilir misiniz, Türkiye’nin çok çok önemli siyasetçileri, Türkiye’ye yön veren çok önemli adamlar sadece bugün değil, yıllardan beri astrologlara danışarak iş yaptılar, tarih belirlediler" dedi.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ne o, her yılbaşında yaptığım gibi astroloji programı yapmışım.

İyi de bilimsel bir şey yaptığımı mı söyledim bunu yaparken.

Eğlendik arkadaşlar.

Bilir misiniz, bu ülkenin, Türkiye’nin “resmi” astroloğu var.

Şaka değil.

Türkiye Cumhuriyeti’nde “müneccimbaşı” diye bir kadro var.

Ve bu kadro boş duran bir kadro değil.

Bilir misiniz, Türkiye’nin çok çok önemli siyasetçileri, Türkiye’ye yön veren çok önemli adamlar sadece bugün değil, yıllardan beri astrologlara danışarak iş yaptılar, tarih belirlediler.

Bilimsel mi?

Değil!

İnanan var mı?

Evet!

Gelenek mi?

Hem de nasıl!

Öyle her şeye kızıp bağırıp çağırmayın.

“Bu bir bilimdir” deseydim haklı olurdunuz kızmakta.

Bu bir akli bilim değil kuşkusuz.

Ama geleneksel nakli bir ilim diyebiliriz.

Hayatta bunlar da var.

İnanmak zorunlu değil.

İsterseniz benim gibi pozitif olun.

Her yıl kendinize yeni bir burç seçin.

Eğlenirsiniz.