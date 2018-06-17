'Türkiye'den yabancı sermaye kaçışı var; daha da hızlanabilir'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye'den 'yabancı sermaye kaçışı' olduğunu açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, "sermaye kaçışı" olduğunu duyurdu.

Açıklamada "Kredi derecelendirme şirketlerinin açıkladıkları düşük notlar, yabancı sermaye girişini daha da yavaşlatıp sermaye kaçışını hızlandırabilir" denildi.

'ODI/FDI ORANI ARTIYOR'

Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden doğrudan yatırımlardaki gelişmeleri içeren TEPAV raporunun Nisan sayısına göre, Türkiye'den yurtdışına giden (ODI) ve yurtiçine gelen (FDI) doğrudan yatırımların seyrini gösteren ODI/FDI oranı, Nisan sonunda, geçen yılın sonuna göre 2.9 puan birden yükseldi.

ODI/FDI oranındaki yüzde 24.8'den yüzde 27.7'ye yükseliş, "Türkiye'de yerleşiklerin, yani yerli sermayenin yurt dışına yönelişinin, yabancıların yurt içine yönelişinden daha hızlı arttığını" ifade ediyor.

2.8 MİLYAR DIŞARI KAÇTI

Rapora göre, geçen yılın sonu itibariyle yurt dışından 10 milyar 904 milyon dolarlık yabancı sermaye Türkiye'ye yatırım için gelmiş, buna karşılık Türkiye'den 2.7 milyar dolarlık yatırım sermayesi kaçışı olmuştu.

Nisan sonuna gelindiğinde ise yıllık bazda ülkeye gelen yabancı sermaye tutarı 10 milyar 36 milyon dolara düşerken ülkeden kaçan sermaye 2 milyar 779 milyon dolara yükseldi.

Bu bozulmanın özellikle 2008 yılından itibaren arttığına dikkat çekilirken, 2006-2016 dönemi itibariyle yurt dışına kaçan sermayenin milli gelire oranının yüzde 0.2'den yüzde 0.4'e çıktığı, yurda gelen yabancı sermayenin milli gelire oranın ise yüzde 3.7'den yüzde 1.6'ya düştüğü bilgisi verildi.

KREDİ DERECELENDİRME MESELESİ

Raporda, son dönemde hükümetin "dış müdahale" olarak nitelediği, seçim sonrasında ders verme uyarısında bulunduğu kredi derecelendirme şirketlerinin Türkiye ekonomisi ve bankalara yönelik "kırık" not açıklamalarına ilişkin kritik bir analiz yer aldı.

Olası not düşüşlerinin ülkeye sermaye girişlerini daha da yavaşlatıp yerli sermaye kaçışlarını hızlandırabileceği yönünde şunlar söylendi:

''Kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkelere ve o ülkedeki finansal kuruluşlara verdiği notlar da yurtdışındaki yatırımcıların bir ülkeye yapacakları yatırımlara ilişkin kararlarını etkileyen önemli göstergeler olarak ele alınmalıdır. Bu çerçevede, Haziran 2018 başında Fitch'in 25 Türk bankasını negatif izlemeye alması, Moody's'in de Türkiye'nin Ba2 olan kredi notunu gelecek dönemin makroekonomik politikalara ilişkin belirsizlik barındırması gerekçesiyle izlemeye alması dikkate alınmalıdır Söz konusu derecelendirme kuruluşları, gelecek dönemlerde ekonomide olumlu gelişmeler yaşanmaması halinde Türkiye'ye yönelik not indirimleri açıklayacağından, bu izleme kararları Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için cazibesini olumsuz yönde etkileyebilecek gelişmeler olarak değerlendirilmelidir.''