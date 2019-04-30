Türkiye'den Venezuela açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Venezuela'da yaşanan darbe girişimiyle ilgili açıklama yaparak, 'Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Venezuela'da hükümete karşı yapılan darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu "Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız. Haberlerden endişe duyuyoruz" dedi. Venezuela’da ABD destekli darbe girişiminin ardından açıklama yapan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından bir açıklama yapmıştı. "Barışın zaferini sağlamak için maksimum halk seferberliğine çağırıyorum" diyen Maduro, darbe girişiminin yenileceğini belirtmişti. İLGİLİ HABER Darbe girişimi sonrası Maduro’dan ilk açıklama: Yeneceğiz