Türkiye'den Rusya'ya Su-57 teklifi

ABD tarafından F-35 savaş uçağı ortak üretim programından çıkarılan Türkiye, Rusya ile 5’inci nesil savaş uçağı için görüşmelere başladı. İddiaya göre Türkiye, Rusya’ya 'Su-57’yi birlikte üretelim' teklifini sundu. Rus heyeti ise, Türkiye’ye 4’üncü nesil olan Su-35 uçaklarının satışıyla ilgili bir teklif sundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretine eşlik eden Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) yöneticilerinden oluşan heyet Rusya’da kaldı.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Rus yetkililerle dün masaya oturan İsmail Demir başkanlığındaki heyet, 5’inci nesil savaş uçağı Su-57 için ‘ortak üretim’ teklifinde bulundu. Habere göre, Rus heyeti de uzun vadede F-16’ları envanterden çıkarmayı planlayan Türkiye’ye 4’üncü nesil olan Su-35 uçaklarının satışıyla ilgili bir teklif sundu.

Şu ana kadar Su-57’den 11 adet prototip üreten Rusya, uçağın seri üretimine başlandığını açıkladı. Mevcut projeye göre, ilk etapta Rus Hava Kuvvetleri için 76 adet olan uçağın ilk teslimatının 2022 yılında yapılması planlanıyor.