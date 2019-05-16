Türkiye'den Rusya ve Ukrayna'ya giden 59 ton domates geri çevrildi

Rusya, Türkiye’den getirilen 21 ton domatesi güve bulunduğu gerekçesiyle geri çevirirken, kısa süre önce Ukrayna da Türkiye'den gönderilen 38 ton domatesi iade etmişti.

Domates fiyatlarının oldukça yüksek olduğu Türkiye'de, ihraç edilmek istenen ürünler elde kalıyor.

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye'den getirilen 21 ton domatesi, Güney Amerika güvesinin tespit edildiği gerekçesiyle reddetti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Bitki Karantinası Merkezi Novorossiysk Şubesi de Türk domateslerinde canlı güveye rastlandığını doğruladı. Bu domateslerin ülkeye girişinin yasaklandığı ve Türkiye'ye iade edildiği belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna da Türkiye’den gönderilen 38 ton domatesi iade etmişti. İadenin gerekçesi olarak da "sağlığa zararlı madde içermesi" gösterilmişti.,