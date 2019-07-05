Türkiye'den Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğine ilk onay

TBMM Dışişleri Komisyonu Kuzey Makedonya'nın NATO'ya üyelik protokolüne ilk onayı verdi. Bugüne kadar 14 NATO müttefiki onay süreçlerinin tamamlandığını resmen bildirdi, 3 ülke henüz resmi bildirimde bulunmadı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Kuzey Makedonya'nın NATO'ya üyelik protokolüne ilk onayı verdi.

Türkiye’nin Kuzey Makedonya’nın üyeliğini onay süreci ise teklifin TBMM Genel Kurulu’nda da görüşülüp Resmi Gazete’de yayımlanması ile tamamlanmış olacak.

Komisyondaki görüşmelerde söz alan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye’nin Kuzey Makedonya dahil tüm Balkan ülkelerinin NATO ve AB’ye katılımını desteklediğini söyledi.

Bugüne kadar 14 NATO müttefiki onay süreçlerinin tamamlandığını resmen bildirdi, 3 ülke henüz resmi bildirimde bulunmadı.

Yeni ismiyle Kuzey Makedonya, NATO’ya üyelik protokolünü Şubat ayında imzalamıştı.

NATO’nun 29 üyesinin temsilcileri, Kuzey Makedonya’nın ittifaka katılımı konusunda bir protokol imzaladı. Eski Yugoslavya ülkesi, bütün NATO üyelerinin onayından sonra, ittifakın 30'uncu üyesi olmaya hazırlanıyor.

REFERANDUMDA HALK NATO ÜYELİĞİNİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİ REDDETMİŞTİ

Makedonya ve Yunanistan, geçtiğimiz Haziran ayında, tartışmalı isim değişikliği için Prespa anlaşmasını imzalamıştı. Makedon parlamentosu, Makedon halkının büyük çoğunluğunun NATO ve Avrupa Birliği üyeliğinin yanı sıra bir isim değişikliğini reddettiği 30 Eylül 2018 referandumuna rağmen, 11 Ocak'taki ülkenin anayasasında yapılan değişiklikleri onayladı. Ardından Yunanistan parlamentosu da, 8 Şubat'ta Prespa anlaşmasını imzaladı.

Yunanistan, Makedonya'yla olan isim tartışmasından dolayı ülkenin NATO ve Avrupa Birliği dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluşlara üyeliğine karşı çıkıyordu.