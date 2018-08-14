Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı

İtalya’nın Cenova şehrinde otoyol üzerinde bulunan köprünün çökmesi sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği olay üzerine Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada İtalya hükümetine ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Dışişleri Bakanlığı’nın yanısıra bugün Irak Başbakanı İbadi ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında İtalya’ya taziyede bulunduğunu belirterek başsağlığı diledi.
Daha önce de deniz kumu kullanılarak yapıldığı yönünde haberler bulunan köprünün gerekli bakımlarının yapılmadığına dikkat geçerek çökme riskini bulunduğu söyleniyordu.