Türkiye'den Fransa'ya gideceklere seyahat uyarısı: Sarı Yelekliler...

Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı başlayan Sarı Yelekliler protestolarına ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya seyahat edecek olanlara 'uyarıda' bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan Sarı Yelek protestolarına ilişkin Fransa’ya gideceklere yönelik bir seyahat uyarısı yayınladı.

Protestoların “şiddet dozunun arttığını” belirten açıklamada “Fransa'da yaşayan ve anılan ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımıza, Paris başta olmak üzere, şehirlerin bilhassa gösteri alanlarından uzak durmaları, güvenliklerini tehlikeye sokacak mekanlarda bulunmamaları önemle tavsiye edilmektedir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy daha önce yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin protestolarına müdahalesi eleştirilerek “orantısız güç kullanımı kaygı vermektedir” denilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Fransa’da yaşanan gelişmeleri “terör eylemi” olarak niteleyerek "Gezi olaylarında uluslararası medya sürekli Taksim'i gösterdi değil mi? Dünya medyası şu an Paris’te sessiz” demişti.