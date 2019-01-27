Türkiye’den Avrupa'ya göç 2018’de yüzde 22 arttı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun raporuna göre Türkiye'den AB ülkelerine 2018'de 50 bin 789 kişi göçmen olarak gitti. Bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 22 arttığı görülüyor.

Welt am Sonntag gazetesinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun yeni raporuna dayandırdığı haberine göre Türkiye’den AB ülkelerine giden göçmen sayısında geçen yıl yeniden artış kaydedildiği belirtildi.

AB Komisyonu’nun raporunda, "Türkiye'den 2018'de gelenlerin (göçmen) sayısı 50 bin 789 olarak gerçekleşti. Bir yıl önce bu sayı 41 bin 720'ydi. Toplamda, 2017'ye kıyasla yüzde 22'lik bir artış anlamına geliyor" denildi.

Göçmenler arasında özellikle Türkiye, Suriye, Irak ve Afganistan vatandaşlarının fazlalığına dikkat çekilen raporda, ayrıca, Türkiye'den Yunanistan'a 48 bin göçmenin gittiği, bunlardan yaklaşık 16 bininin karadan ulaştığı bilgisine yer verildi.

Raporda AB ülkelerine gelen göçmenlerin yüzde 90'ının yolculuk sırasında suç örgütlerinden destek aldığı belirtildi.Türkiye'den Yunanistan'a olan mülteci akışının, Yunan adalarındaki kabul merkezlerinde aşırı kalabalıklara neden olduğu belirtilen raporda, kabul merkezlerinde şu anda 14 bin 600 kişi bulunduğu, oysa kampların sadece 7 bin kişi için tasarlandığı kaydedildi.